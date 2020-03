A Gualdo Tadino operativo il COC presso la sede della Protezione Civile

Pubblicità

A Gualdo Tadino dal 10 marzo scorso è aperto il COC (Centro Operativo Comunale) presso la sede della locale Protezione Civile, in Via Flaminia – Fraz. Rigali 4.

I volontari sono a disposizione per le seguenti mansioni: Informativa alla popolazione in merito alle disposizioni del nuovo Decreto sull’emergenza coronavirus e sulle modalità di comportamento, assistenza alla Polizia Municipale per garantire il rispetto dello stesso decreto, assistenza alla popolazione per fornitura farmaci necessari per cittadini over 65 o comunque in condizioni di disagio e cittadini in auto quarantena.

I riferimenti per contattare la sede della Protezione Civile di Gualdo Tadino sono i seguenti: mail: grupposorgente@libero.it, telefono 075 3724259.

Il servizio sarà disponibile h 12, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 fino a chiusura dell’emergenza. La Protezione Civile ricorda che il mancato rispetto delle sopra elencate prescrizioni costituisce reato ed è punito ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale, come previsto dall’articolo 3, comma 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.

In questa fase di emergenza nazionale, per riuscire a fronteggiarla in modo efficace, si invitano tutti i cittadini alla massima collaborazione nel rispetto scrupoloso delle regole indicate. In questo momento di difficoltà dobbiamo cambiare le nostre abitudini di vita, dobbiamo evitare il più possibile contatti non strettamente necessari e restare a casa il più possibile. Insieme supereremo anche questo difficile periodo.