“Dovete restare a casa” E’ ancora furia Presciutti, che lancia un concorso!

Ennesimo video comunicato del sindaco di Gualdo Tadino, che alla luce del nuovo DPCM di ieri esorta ancora di più i cittadini a restare a casa.

“Noto sui social il fiorire di nuovi costituzionalisti – dice ironicamente il primo cittadino – e di gente che interpreta le leggi cercando il pelo nell’uovo. Tanto per essere chiari: dovete restare a casa e portare con voi l’autocertificazione in caso dobbiate uscire per lavoro, salute e bisogni indifferibili. Non siamo in vacanza, siamo in guerra“.

Poi lancia un’iniziativa che servirà sicuramente a sdrammatizzare un pochino la situazione: un contest fotografico in cui tutti i cittadini potranno immortalare la propria vita da “reclusi dell’emergenza” e pubblicare le immagini sui social con l’hashtag #iorestoacasa. Devono essere taggati i profili social del comune di Gualdo Tadino di Instagram e Facebook. Tutti i giorni, a partire da domani 13 marzo, le foto saranno pubblicate dal Comune. Alla fine dell’emergenza verrà premiata la foto più bella.

Sotto, il nuovo video comunicato:

@ GUALDO NEWS