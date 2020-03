Nuovo DPCM, ecco le attività chiuse e quelle che restano aperte

Pubblicità

Sono in vigore da stamattina le disposizioni ancora più stringenti previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di ieri sera. Oltre alle attività chiuse nel decreto dello scorso 8 marzo, da oggi dovranno restare chiuse fino al 25 marzo le attività commerciali al dettaglio fatta eccezione per quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Sospesi i mercati, anche qui salvo le attività di generi alimentari.

Aperte edicole, farmacie e parafarmacie e tutte le altre attività che sono indicate nell’allegato 1 al decreto che potete leggere cliccando qui.

Sospese le attività di ristorazione come bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Aperti gli esercizi di somministrazione alimentare delle aree di servizio lungo la rete stradale e autostradale, nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali e negli ospedali.

Aperti i servizi postali, bancari, assicurativi e le attività del settore agricolo.

Per le attività produttive e professionali, il Governo raccomanda l’uso, ove possibile, del lavoro da casa e che vengano incentivate le ferie e i congedi retribuiti. Le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione dovrebbero essere sospese.

