A Gualdo Tadino e Fossato di Vico servizi spesa e farmaci a domicilio

Il Comitato Croce Rossa di Gualdo Tadino – Gruppo Nocera Umbra e la Misericordia di Fossato di Vico effettuano un importante servizio per anziani, persone fragili, immunodepressi e in genere per tutti coloro che hanno urgenze e sono impossibilitati negli spostamenti. I volontari effettueranno un servizio spesa e farmaci a domicilio.

A Gualdo Tadino si può contattare il numero 329 7957125 (Croce Rossa). A Fossato di Vico (Misericordia) lo 075 9149410, in caso di urgenze il 393 9219670.

A Fossato il servizio è attivo dal lunedì al venerdì e sabato 14 marzo. Dalle 9 alle 11 è possibile richiedere il servizio, il pomeriggio, dalle 15 alle 17, verranno effettuate le consegne. Chi effettuerà la prenotazione fuori orario, in via eccezionale riceverà la consegna il pomeriggio seguente.

CHIUSO IL CENTRO RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA – L’Anaca comunica che, in seguito alle ulteriori misure anti coronavirus, L’Anaca e il Centro di Prevenzione-Riabilitazione Cardiologica di Gualdo Tadino resteranno temporaneamente chiuse fino a nuove disposizioni.