Easp, il presidente scrive al personale interno e quello delle coop

Pubblicità

Con una lettera aperta al personale, il presidente dell’Easp “Armando Baldassini” Fabrizio Notari e i componenti del consiglio di amministrazione Ylenia Parlanti, Sandro Manca, Nicoletta Vitali e Nicoletta Gioielli, insieme al direttore amministrativo Carlo Giustiniani, ha voluto ringraziare tutto il personale diretto e quello delle cooperative per l’impegno messo in questo difficile periodo al servizio degli ospiti dell’Easp stesso.

“In un momento particolarmente complesso e duro da affrontare per voi, per le vostre famiglie e per i nostri ospiti – si legge nella lettera – vogliamo esprimervi la vicinanza e il sostegno mio personale e di tutto il consiglio di amministrazione. Non sfugge a nessuno quanto sia difficile, in questo momento ma io direi sempre, svolgere con serietà, competenza, professionalità e quell’abnegazione che va ben al di là del semplice lavoro il vostro compito. Nel periodo che ho trascorso qui ho potuto conoscere e apprezzare il vostro ruolo a servizio dell’intera comunità, iniziando dai nostri ospiti“.

“Quello che vi viene, ci viene, richiesto è un grande sforzo nella speranza che quanto prima si possa tornare a una parvenza di normalità. So e capisco che ogni giorno che passa è sempre più difficile, ma nell’ora delle difficoltà dobbiamo metterci quel qualcosa in più che vi ha sempre contraddistinto e fatto apprezzare agli occhi dell’intera comunità gualdese e non“.