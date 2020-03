Radio Tadino e “Gualdo against the virus”. Alle ore 18

Pubblicità

In tempo di quarantena forzata le idee si moltiplicano, così come i gruppi su Facebook. In uno di questi nati ieri, Gualdo ai tempi del Coronavirus…, Fabio Marinelli ha avuto un’idea: trasmettere musica che dia un po’ di spensieratezza in un periodo di clausura forzata, con Radio Tadino che faccia da raccordo per farci sentire comunità nonostante l’isolamento.

Un invito che l’emittente ha raccolto volentieri, dando così vita ad una trasmissione con “la musica che unisce”. L’appuntamento è quindi per oggi, domenica 15 marzo, alle ore 18 con “Gualdo Against The Virus”.

Senza però dimenticare chi in questo momento sta soffrendo a causa di un maledetto virus e sentendoci particolarmente vicini a tutto il personale sanitario, a cui va il nostro grazie, che sta facendo l’impossibile per arginare questa piaga.

