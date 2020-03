Pubblicità

E’ di due feriti il bilancio di un incidente che ha visto protagonisti due automezzi presso la S.P. 241, all’incrocio tra via Case Fabbrizi e via Torre dei Belli a Gualdo Tadino. Il fatto intorno alle 12.45, quando un autocarro e un’automobile si sono scontrati violentemente. Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco di Gaifana, il 118 e le forze dell’ordine. La dinamica dello scontro non è nota.

