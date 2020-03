Ordinanza sindacale: stop ad autolavaggi e Gratta e Vinci

Pubblicità

Porta la data di oggi l’ultima ordinanza del sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti che dispone un ulteriore giro di chiave sul comportamento da tenere in questa fase di emergenza.

La decorrenza è immediata e la validità, per ora, è fino al 25 marzo. L’ordinanza ribadisce il divieto assoluto di lasciare la propria abitazione. Gli unici spostamenti sono consentiti esclusivamente in maniera temporanea e individuale, oltre ad essere motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute.

Le situazioni di necessità consentite prevedono le esigenze primarie degli animali per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue alla propria casa. Se si esce da casa, un accompagnatore è permesso solo nel caso di spostamenti per motivi di salute e per motivi di lavoro, purché si tratti di persone dello stesso nucleo familiare.

Sono sospese tutte le attività di autolavaggio ed è vietato l’utilizzo di strumentazione per la pulizia anche privata che preveda l’utilizzo di aria compressa e/o acqua sotto pressione. Stop anche alla somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio situate lungo la rete stradale comunale, fatta eccezione per quelle poste lungo le strade extraurbane principali.

Vietato recarsi negli esercizi per acquistare Gratta e Vinci e comunque dedicarsi a tutte le altre tipologie di gioco.

Pesanti le pene per chi trasgredisce le regole: violazione dell’art. 650 del Codice Penale e segnalazione al competente Dipartimento di prevenzione della Asl, oltre all’obbligo di quarantena per 14 giorni.

