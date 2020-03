Coronavirus, primo caso a Gualdo Tadino

Pubblicità

In un’intervista radiofonica rilasciata al programma di Radio Tadino “Di tutto un po’” pochi minuti fa, il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti ha annunciato la notizia del primo caso di positività al Covid-19 a Gualdo Tadino.

“E’ una persona che sta a casa – ha detto Presciutti – non ha problemi di natura grave e dovrà passare questo periodo nella propria abitazione seguendo tutta la procedura prevista.”

Si tratta di una persona adulta – fa sapere il Comune di Gualdo Tadino – che passerà questo periodo di cura fino alla guarigione nella propria abitazione.

Sono già state attivate tutte le procedure previste dalla norma e i competenti servizi delle ASL hanno già individuato le persone che hanno avuto contatti stretti con questo primo caso positivo al Covid-19 e che ora dovranno seguire tutte le disposizioni che sono state rigorosamente impartite.

“Invito tutti i cittadini – ha dichiarato il sindaco Massimiliano Presciutti – a mantenere la calma e a proseguire la propria vita quotidiana nel rigoroso rispetto di tutte le disposizioni che sono ormai note a tutti, prima fra queste quella di restare a casa e muoversi solo ed esclusivamente nei tre casi previsti: andare al lavoro, motivi di salute, situazioni di assoluta necessità. “

“Voglio sollecitare tutti ad un atteggiamento responsabile evitando qualsiasi forma di chiacchiericcio o gossip. Sul paziente affetto da Covid-19 occorre astenersi da ogni forma di commento o supposizione. Chiunque non osserverà le norme atte alla tutela della privacy sarà perseguito secondo legge“.

“Mi sono subito messo in contatto con il paziente, che è in buone condizioni di salute ed è sereno. Insieme abbiamo condiviso la necessità di non sottovalutare questo difficile momento e lui stesso mi ha invitato a ripetere ossessivamente l’unico messaggio possibile al momento: restate a casa e mettete in atto tutte le precauzioni possibile.”

“Nei prossimi giorni continuerò a seguire personalmente l’iter di guarigione del paziente con la certezza che ben presto riuscirà a superare questo momento. A lui e alla sua famiglia mandiamo un grande abbraccio virtuale da parte di tutta la nostra comunità perché siamo certi che andrà tutto bene”, ha concluso il sindaco Presciutti.

Il videomessaggio del sindaco di Gualdo Tadino

