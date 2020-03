Covid-19, Ecosuntek e Birra Flea stipulano un’assicurazione a tutela dei dipendenti

Pubblicità

I Gruppi Ecosuntek e Birra Flea hanno sottoscritto, con una primaria compagnia assicurativa italiana, una specifica polizza a tutela di tutti i dipendenti, anche per le società collegate Caseificio Trinei, Anonima Distillazioni e 120 Grammi, relativa all’emergenza che sta vivendo il nostro paese per il COVID-19.

Nello specifico la polizza prevede, qualora vi sia il contagio da COVID-19, indennizzi economici a favore dei dipendenti per l’eventuale ricovero causato da infezione e per la successiva convalescenza attraverso un pacchetto di assistenza per gestire al meglio il recupero della salute e la gestione familiare.

Tale pacchetto economico a tutela dei dipendenti è finalizzato a dare maggiore serenità ai lavoratori in questo momento complicato che sta vivendo il nostro Paese.

Sia il Gruppo Ecosuntek che il Gruppo Flea comunicano di aver già implementato tutte le procedure aziendali indicate dal legislatore al fine di contenere la diffusione del COVID-19.