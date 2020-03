Coronavirus, istruzioni per l’assistenza. Ridotto il trasporto pubblico locale.

Pubblicità

A seguito dell’emergenza Coronavirus è stato operato dalla Regione Umbria una riduzione sul trasporto pubblico locale, che sospende momentaneamente tutte le corse urbane ed extraurbane fatta eccezione per le tratte che collegano Gualdo Tadino con l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia e quello comprensoriale di Branca, con orario ridotto consultabile sul sito di Bus Italia (www.fsbusitalia.it).

Per quanto riguarda l’assistenza alla popolazione per la fornitura dei farmaci necessari ai cittadini con più di 65 anni o comunque in condizioni di disagio, oltre a coloro che sono in auto quarantena, i riferimenti per contattare la sede della Protezione Civile di Gualdo Tadino sono i seguenti:

– mail grupposorgente@libero.it,

– telefono 075.3724259

Il servizio sarà disponibile dalle ore 8.00 alle ore 20.00, fino alla fine dell’emergenza.

Il Comitato Croce Rossa di Gualdo Tadino – Gruppo Nocera Umbra e la Misericordia di Fossato di Vico effettuano invece un importante servizio per anziani, persone fragili, immunodepressi e in genere per tutti coloro che hanno urgenze e sono impossibilitati negli spostamenti. I volontari effettueranno un servizio spesa e farmaci a domicilio. A Gualdo Tadino si può contattare il numero 329.7957125.

© GUALDO NEWS