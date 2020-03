Coronavirus, sospese le scadenze tributarie del Comune di Gualdo Tadino

Pubblicità

L’emergenza coronavirus sta cambiando gli stili di vita della gente e sta mettendo in difficoltà molte attività economiche e anche gli enti pubblici sono colpiti da questo delicato momento.

“Ciò nonostante la macchina amministrativa del Comune di Gualdo Tadino sta continuando a lavorare a pieno regime tenendo conto delle esigenze attuali di emergenza e di quello che attenderà in futuro cittadini, imprese, attività commerciali, ecc.”, fanno sapere dal palazzo municipale.

Il Comune, oltre a garantire i servizi essenziali (servizi di stato civile limitatamente alle dichiarazioni di nascita e morte e per matrimoni; servizio di anagrafe limitatamente a pratiche urgenti per carte identità, cambi e immigrazione e cancellazioni; polizia municipale, servizi cimiteriali e attività di organizzazione generale dell’amministrazione) ha avviato il lavoro agile da casa, per gli uffici del Comune che svolgono servizi ordinari non considerati essenziali, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-2019.

E’ stato potenziato il servizio delle Farmacie Comunali con l’assunzione di due farmaciste a tempo determinato (facenti parte dell’ultima graduatoria riferita all’ultimo bando in materia svolto per il Comune di Gualdo Tadino) fino al termine dello stato di emergenza legato al Covid-19.

Il Comune di Gualdo Tadino ha inoltre provveduto a liquidare tutte le pendenze con le imprese e con l’approvazione del Bilancio avrà a disposizione uno strumento di lavoro molto importante che consentirà di poter affrontare al meglio il periodo di emergenza legato al Covid-19 e pensare, individuando le soluzioni migliori per tutti gli stakeholders, l’immediato post Coronavirus.

Per quanto riguarda i tributi comunali, infine, si ricorda ai cittadini e alle imprese che al momento le scadenze sono sospese ed al momento giusto saranno comunicate le informazioni da seguire.

“La macchina comunale – ha detto il sindaco Massimiliano Presciutti – continua a dare risposte concrete ai nostri concittadini ed alle imprese anche in un momento critico come quello che stiamo affrontando per via del Covid-19. La Giunta Comunale è quotidianamente al lavoro per affrontare al meglio questa emergenza e nel frattempo sta portando avanti tutte le situazioni rilevanti per cittadini, imprese, associazioni, attività commerciali, ecc. che riprenderanno al termine di questo periodo delicato.

Siamo in prima linea, come tutti i nostri colleghi amministratori tutti i giorni, h/24 perché è un nostro dovere istituzionale, civico e morale. Nei momenti di difficoltà gli eletti e la pubblica amministrazione non possono per alcun motivo tirarsi indietro. Solo rimanendo uniti ed insieme riusciremo a superare questo momento critico”.