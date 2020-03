Fossato, sabato intervento di sanificazione Covid-19. Il sindaco Ferracchiato elogia i concittadini.

Pubblicità

Un servizio di sanificazione Covid-19 verrà effettuato a Fossato di Vico sabato 21 marzo dalle 5 alle 7. Si raccomanda pertanto di chiudere le finestre, non stendere panni e tenere al riparo gli animali domestici.

Intanto in un video il sindaco di Fossato di Vico, Monia Ferracchiato, ha elogiato i suoi concittadini per il comportamento finora tenuto nel rispetto delle regole impartite dal governo. Il sindaco ha inoltre informato i fossatani di alcune notizie importanti per la vita di tutti i giorni.

“Per quanto riguarda i servizi – ha detto Monia Ferracchiato – in Comune sono attivi solo quelli indifferibili: anagrafe, stato civile, servizi civili reali e servizio di protezione civile. Nel sito del Comune di Fossato di Vico e nella pagina Facebook ci sono tutti i numeri di telefono per dare risposte alle urgenze. E’ stato attivato il Centro Operativo Comunale a supporto del sindaco e della popolazione. E’ attivo un numero di telefono – 335 1304166 – a disposizione di che chiunque abbia necessità in tema di coronavirus.

“E’ stato inoltre attivato servizio spesa e farmaci a domicilio per persone fragili in collaborazione con la Misericordia. Per i rifiuti – ha ricordato il sindaco – nulla cambia rispetto a prima. Invito ad andare a donare il sangue, perchè c’è necessità. I controlli sul territorio continuano ad essere effettuati dalla polizia municipale e dai carabinieri e sono molto soddisfacenti, poiché i cittadini sono molto disciplinati.”