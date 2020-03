Gualdo Tadino, secondo caso di positività al coronavirus

Pubblicità

Dopo il primo caso annunciato mercoledì scorso, arriva la notizia per bocca del sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, del secondo caso di positività al Covid-19 in città.

Si tratta di una donna di mezza età che non presenta criticità ed è in isolamento presso la propria abitazione. La Asl ha provveduto ad avvertire e a mettere a loro volta in quarantena precauzionale tutte le persone che hanno avuto recenti contatti diretti con la signora. Non si conosce ancora se tra il primo e il secondo caso vi sia una relazione.

© GUALDO NEWS