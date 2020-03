Covid-19, in Umbria superati i 500 positivi. Aumentano i casi a Valfabbrica e Gubbio

Pubblicità

Dai dati aggiornati alle ore 8 di domenica 22 marzo, 522 persone in Umbria risultano positive al virus Covid-19, i guariti sono 5 di cui 4 nella provincia di Perugia e 1 in quella di Terni. I deceduti sono 16: 10 nella provincia di Perugia e 6 in quella di Terni.

Dei 522 pazienti positivi 18 sono di fuori regione: nella provincia di Perugia i positivi sono 376 e 128 in quella di Terni: sono ricoverati in 132 (9 di questi sono di fuori regione), di cui 98 nell’ospedale di Perugia e 25 in quello di Terni. Dei 132 ricoverati, 35 sono in terapia intensiva, 24 nell’ospedale di Perugia e 11 in quello di Terni.

Le persone in osservazione sono 2249, in diminuzione negli ultimi due giorni: di questi, 1509 sono nella provincia di Perugia e 740 in quella di Terni. Sempre alla stessa data risultano 1578 soggetti usciti dall’isolamento di cui 1183 nella provincia di Perugia e 395 in quella di Terni. Nel complesso entro le ore 8 del 22 marzo, sono stati eseguiti 3146 tamponi.

A Valfabbrica sono cinque i casi di positività registrati, ma due sono residenti nel Comune ma con domicilio in altre zone dell’Umbria. Ne ha dato notizia il sindaco Roberta Di Simone. “Abbiamo tre casi di contagio da coronavirus ufficializzato dal Dipartimento di Salute e Igiene Pubblica – ha scritto in un post su Facebook – Inoltre ci sono altri due casi di residenti, ma domiciliati in altri Comuni per un totale di cinque. Di questi, tre sono attualmente ricoverati. Inoltre abbiamo un soggetto in sorveglianza sanitaria. Ci tengo a precisare – ha detto ancora il sindaco – che rispetto alla mappe della protezione civile a noi arrivano solo le notifiche delle persone residenti ed effettivamente domiciliate nel nostro comune. A tutti coloro che si trovano in queste situazioni, a nome dei cittadini di Valfabbrica esprimo la mia affettuosa vicinanza.”

Intanto nella giornata di domenica a Gubbio è stato registrato un caso positivo di coronavirus, che portano il totale nella città dei Ceri a sedici e non venti, come inizialmente comunicato. La rettifica è arrivata direttamente dal Comune: “Per un errore di comunicazione ai casi positivi di ieri ne va aggiunto in data odierna soltanto un altro che quindi porta a 16 il numero totale. La tipologia dei casi descritti è quella riferita ai quattro casi comunicati ieri e al caso comunicato oggi (uno ricoverato presso il reparto di malattie infettive di Perugia, mentre gli altri risultano in quarantena domiciliare).”