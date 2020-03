Farmacia Capeci, da domani orario continuato nei giorni feriali e festivi

Pubblicità

La Farmacia Capeci di GualdoTadino da domani effettuerà orario continuato. “Il difficile momento che anche la città di Gualdo Tadino sta attraversando a causa della pandemia – si legge in un comunicato stampa – necessita di iniziative rispondenti alle nuove pressanti esigenze sopravvenute“.

La farmacia Capeci sarà quindi aperta da domani lunedì 23 marzo nella sede di via Flaminia, km. 189 dalle 8.30 alle 20.00 tutti i giorni feriali e festivi, senza la chiusura pomeridiana. E’ stato inoltre organizzato un servizio di consegna di farmaci a domicilio nel rispetto delle norme di legge.

“Una serie di risposte che vogliono rassicurare tutti i concittadini di avere sempre al loro fianco, anche in momenti difficili come questo, un presidio sanitario il cui impegno non conosce pause – dicono dalla farmacia.