Dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, oggi arriva un’ordinanza del Ministero della Salute che vieta lo spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello di residenza, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Vietato quindi andare a fare la spesa in un comune che non sia quello di residenza.