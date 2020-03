Anche a Costacciaro primo caso di positività al Covid-19

Pubblicità

Anche a Costacciaro si è registrato il primo caso di positività al Covid-19. Lo ha annunciato il sindaco Andrea Capponi, che è stato informato dalla Asl Umbria 1. Si tratterebbe di un settantenne attualmente ricoverato in ospedale a Perugia.

“In questi casi ovviamente il primo pensiero va ai familiari che vivono questo difficile momento con ansia e preoccupazione – ha scritto il sindaco su Facebook – A loro l’augurio di superare questo difficile momento e di riuscire quanto prima a ricongiungersi con il proprio caro.”

“Il Comune di Costacciaro sta attivando l’unità di crisi prevista in questi casi, cioè il Centro Operativo Comunale, che gestirà tutte le problematiche relative alla fase emergenziale – ha proseguito Capponi – Si ricorda a tutti i cittadini di osservare in modo ligio e scrupoloso le disposizioni dettate dai recenti Decreti ed Ordinanze, dei quali credo che ognuno di noi ormai ne conosca i contenuti. Non è il momento di creare allarmismi, ma quello della solidarietà che si unisce alla coscienza civica, al rispetto per noi stessi e per gli altri che ora dobbiamo più che mai avere. Restiamo uniti, restiamo umani, restiamo a casa, per il bene della nostra comunità.”