Test Covid in 10 minuti. C’è anche un’azienda di Gualdo Tadino

Fondata 33 anni fa da Paolo Paciotti la SIRI SpA di Gualdo Tadino è confluita dallo scorso dicembre in FORA SpA di Parma, azienda leader nella diagnostica per immagini su mezzi mobili, ma anche nel settore dei laboratori analisi e delle forniture sanitarie in genere. La sede di Gualdo Tadino, che ha sede nel centro commerciale e direzionale di Largo Trattati di Roma, è attiva e opera in sinergia con quella di Parma che in questo momento di emergenza sanitaria sta avendo un ruolo di primo piano su praticamente tutti i fronti.

Oltre ai noleggi di servizi in mobilità come le Tac utili a monitorare i pazienti in fase di contagio, sono i test sul sangue ad impegnare in questi giorni il team di FORA, che sta commercializzando un esame rapido che in 10 minuti e tramite una goccia di sangue individua gli anticorpi contro il virus responsabile della Covid-19. In un periodo in cui la velocità della risposta è cruciale, il contributo che Fora fornisce è quindi importantissimo. Contributo che arriva da Parma, ma anche da Gualdo Tadino.

