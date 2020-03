Covid-19, primo caso a Fossato di Vico. Altri due positivi a Costacciaro

Pubblicità

Un venerdì piuttosto nero per la Fascia Appenninica riguardo l’emergenza Covid-19. Dopo i nuovi tre casi di Gualdo Tadino, quest’oggi anche Fossato di Vico ha annunciato il primo caso di positività, mentre a Costacciaro salgono a tre.

Il sindaco di Fossato di Vico, Monia Ferracchiato, ha firmato la prima ordinanza di isolamento domiciliare per coronavirus.

“Ho avuto modo di parlare telefonicamente con lei/lui e ho potuto rilevare che per fortuna è in buone condizioni di salute e che i suoi rapporti con la cittadinanza fossatana sono minimi se non nulli – ha detto Monia Ferracchiato – Siamo vicini alla famiglia e le/gli auguriamo una pronta guarigione. Pertanto vi invito a mantenere la calma e non creare falsi allarmismi poiché il sindaco, come autorità sanitaria, e l’Asl hanno la situazione sotto controllo. Dovete continuare a tenere il comportamento corretto che avete avuto fino ad ora.”

A Costacciaro terzo caso di tampone positivo che riguarda una persona residente nel comune.

Nella giornata di ieri era circolata la notizia di un caso positivo a Nocera Umbra. La signora risultata positiva vive e lavora però in un altro territorio, come ha chiarito con un videomessaggio il sindaco Giovanni Bontempi, il quale ha spiegato che la paziente a Nocera ha soltanto la residenza.