Un’iniziativa corale quella di alcuni dei commercianti, artigiani e ristoratori del centro storico di Gualdo Tadino che si sono voluti unire in un video – nato dall’idea di Stefania Fumanti– per provare a esorcizzare la paura e dare una ventata di positività in questo periodo così complesso.

Pochi minuti per dire che il centro di Gualdo, nelle persone dei suoi commercianti, è vivo e coraggioso e aspetta solo di poter ripartire con forza.