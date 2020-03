In Umbria netta diminuzione di nuovi contagi. I decessi salgono a 31

Pubblicità

In Umbria si supera quota mille contagi, ma la notizia che fa avere un po’ di fiducia in una inversione di tendenza (il trend, tranne giovedì scorso, è stato di costante decrescita nell’ultima settimana) è data dalla crescita in percentuale di nuovi positivi.

Dai dati aggiornati alle ore 8 di domenica 29 marzo, 1023 persone in Umbria risultano positive al virus Covid-19, i guariti sono 13 (+1 rispetto a ieri), di cui 7 residenti nella provincia di Perugia, 6 in quella di Terni.

Ieri i positivi erano 969, quindi la crescita è stata di 54 persone per una percentuale del 5,6%, mai finora così bassa.

Aumentano di molto anche i clinicamente guariti che passano da 39 a 82, di cui 42 residenti nella provincia di Perugia e 40 in quella di Terni. I pazienti clinicamente guariti sono quelli che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche come febbre, rinite, tosse, mal di gola e, nei casi più gravi, polmonite con insufficienza respiratoria, diventa asintomatico, clinicamente guarito, pur risultando ancora positivo al test per la ricerca di SARS-CoV-2. In questo caso, pur non essendo più necessario il ricovero, il paziente non può ritornare alla vita di comunità perché ancora con una carica virale elevata. Il paziente ufficialmente guarito invece, è colui che risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro

Crescono purtroppo anche i deceduti, che nelle ultime 24 ore sono saliti da 28 a 31: 18 residenti nella provincia di Perugia e 12 in quella di Terni, 1 di fuori regione.

Tra i 1023 pazienti positivi, 30 sono di fuori regione, 775 sono residenti nella provincia di Perugia e 218 in quella di Terni. Leggero aumento anche dei ricoverati: da 203 a 212, 152 sono residenti nella provincia di Perugia e 47 in quella di Terni, 13 sono di fuori regione. I ricoveri nell’ospedale di Perugia sono 76, 56 in quello di Terni, 31 a Città di Castello, 40 a Pantalla, 4 a Orvieto, 5 a Foligno.

Dei 212 ricoverati, tornano a 46 i pazienti in terapia intensiva (ieri erano 44), 20 nell’ospedale di Perugia, 16 in quello di Terni, 5 a Città di Castello, 1 nell’ospedale di Pantalla, 4 in quello di Orvieto.

Le persone in osservazione sono 3054 (29 in meno rispetto a ieri), segnando anche qui una leggera diminuzione rispetto al giorno precedente: di questi, 2363 sono nella provincia di Perugia e 691 in quella di Terni. Sempre alla stessa data risultano 3354 soggetti usciti dall’isolamento, di cui 2574 nella provincia di Perugia e 780 in quella di Terni.

Nel complesso entro le ore 8 del 29 marzo, sono stati eseguiti 7685 tamponi.

PRESCIUTTI: DA DOMANI AL LAVORO SULLE NUOVE DISPOSIZIONI – Nel consueto videomessaggio quotidiano, il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti ha parlato delle nuove disposizioni del Governo, che ha previsto degli stanziamenti ai Comuni per far fronte alle esigenze di chi si trova in estrema difficoltà per mancanza di reddito. “Da domani (lunedì, ndr) inizieremo a lavorare sulle nuove disposizioni del governo per venire incontro alle esigenze dei più fragili e di chi ha più bisogno – ha detto Presciutti – Cercheremo di essere rapidissimi e vi informeremo tempestivamente, ma dobbiamo tutti continuare nel grande sforzo collettivo di restare a casa.”