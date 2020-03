Il Cafè Philo ora è via Skype: venerdì 3 aprile videoconferenza con Eleonora Luzi

Pubblicità

Il Cafè Philo, l’iniziativa culturale promossa dall’Associazione Peripli in collaborazione con l’Associazione Talia e El Bollettino, prosegue la sua attività anche durante l’emergenza coronavirus. “È un modo per rimanere in contatto, per non perdersi di vista, per affrontare non da soli questo periodo complicato e difficile sotto tanti aspetti, da quello sanitario a quello economico, da quello psicologico a quello sociale, fino agli angoli personali più intimi e profondi”, evidenziano i promotori.

Venerdì 3 aprile alle ore 18 in collegamento Skype (va fatta comunicazione al 334 3448014 o tramite messaggi privati su Facebook sulla pagine de “El Grottino” per essere inseriti nel gruppo) Eleonora Luzi terrà la videoconferenza sul tema “Non abbiate paura”.

“Riteniamo che scambiarsi opinioni, parlare e ascoltare, sentire cosa hanno da dirci persone preparate e competenti come la nostra Eleonora Luzi sia quantomai importante, per comprendere e comprendersi meglio, per darci una prospettiva diversa, perché tutto questo, prima o poi, finirà e tutti noi dovremo essere pronti.”