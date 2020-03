Da domani lavori sulla Pian d’Assino. Bollo auto, la Regione sospende il pagamento

Pubblicità

A partire da domani, mercoledì 1 aprile, Anas eseguirà i lavori di ripristino della pavimentazione sulle rampe e sulla bretella di collegamento dello svincolo “Gubbio Est”, lungo la strada statale 219 “di Gubbio e Pian d’Assino”.

Per consentire l’esecuzione degli interventi, lo svincolo sarà provvisoriamente chiuso sia in ingresso che in uscita. In alternativa sarà possibile utilizzare gli svincoli “Gubbio Centro” e “San Marco/Padule”. Il completamento è previsto entro la fine del mese di aprile.

Intanto la Giunta regionale ha approvato la delibera che sospende il pagamento delle tasse automobilistiche. “La Giunta regionale ha voluto dare un segnale alle famiglie e alle imprese umbre colpite dall’emergenza Covid-19 – commenta l’assessore regionale Paola Agabiti – Il pagamento delle somme dovute dal 1 marzo al 30 aprile è stato infatti posticipato al 30 giugno 2020, senza sanzioni o interessi per l’utente. Si tratta – aggiunge l’assessore – di un primo provvedimento. Stiamo valutando ulteriori soluzioni che potremmo eventualmente applicare in futuro”.

La sospensione del pagamento non impedisce il versamento volontario della somma dovuta, non prevede rimborso per gli importi già pagati.