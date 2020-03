Tagina, c’è l’ok alla cassa integrazione straordinaria

Pubblicità

E’ stato ratificato l’accordo per la cassa integrazione a rotazione per settanta dipendenti di Tagina. Il via libera è arrivato ieri mattina durante una videoconferenza alla quale hanno preso parte il Ministero per lo Sviluppo Economico, la Regione Umbria, la dirigenza dell’azienda, il Comune di Gualdo Tadino, i sindacati e la Rsu.

La cassa integrazione avrà la durata di un anno a partire dal 22 ottobre 2019, ma ancora per l’erogazione da parte dell’Inps manca la firma del ministero, una procedura che generalmente impiega pochi giorni, ma che in tempi di emergenza coronavirus dà qualche incertezza in più sui tempi. Dopodichè, prima che le somme arrivino effettivamente ai lavoratori, dovrebbero passare dai due ai tre mesi.

Tagina, come da decreto del Presidente del Consiglio per l’emergenza Covid-19, ha anche provveduto alla chiusura degli stabilimenti e alla messa in cassa integrazione ordinaria per nove settimane dei 147 dipendenti.