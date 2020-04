Buoni spesa, ecco le modalità per accedervi e chi ne ha diritto

Pubblicità

La Giunta Comunale di Gualdo Tadino ha deliberato oggi le linee guida per accedere ai buoni spesa messi a disposizione dal Governo per aiutare le persone e famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza legata al Covid-19.

Hanno diritto ad usufruire dei buoni le persone in condizioni di fragilità economica causata dall’emergenza sanitaria in corso, con i seguenti criteri:

– non percepire altri aiuti pubblici, come ad esempio il reddito di cittadinanza o altri ammortizzatori sociali;

– non percepire reddito da lavoro dipendente pubblico o privato o di pensione;

– non avere depositi in banca/Poste/assicurazioni superiori a € 10.000;

Tutte le richieste pervenute saranno soggette a controlli di concerto con la Guardia di Finanza.

L’avviso con tutte le informazioni necessarie è disponibile e consultabile sul sito www.tadino.it. Le richieste di accesso al beneficio potranno pervenire a partire da oggi mercoledì 1 aprile fino alle ore 12 dell’8 aprile 2020. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare ai numeri 075.9150235 – 075.9150288 dal lunedì al venerdì ore 8-14, martedì e giovedì anche pomeriggio, oppure scrivere una email a: servizisociali@tadino.it o servizisocialigualdo@tin.it

“Siamo riusciti in tempo record – ha detto il sindaco Massimiliano Presciutti – a deliberare tutto ciò che occorre per aiutare il prima possibile i cittadini in maggiore difficoltà. Poter disporre di una cifra importante come i quasi 104 milioni di euro fin da subito non era scontato. Il Governo bene ha fatto a porre in essere questa misura. Ora il primo obiettivo è quello di iniziare la distribuzione dei beni già dall’inizio della prossima settimana. Il sostegno andrà ai soli casi di necessità in quanto tutte le domande oltre che dai competenti uffici comunali saranno vagliate in tempo reale di concerto con la Guardia di Finanza. Raccomandiamo pertanto di inoltrare la domanda soltanto in presenza dei requisiti”.