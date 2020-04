Covid-19, curva dei contagi ancora in calo in Umbria. Nessun decesso nelle ultime 24 ore.

Pubblicità

Inizia bene il mese di aprile in Umbria sotto il profilo dei contagi da coronavirus, la cui percentuale di incremento continua a scendere rispetto al giorno precedente. Il bollettino emesso dalla Regione con i dati aggiornati alle 8 di questa mattina riporta 1095 persone positive al Covid-19, con un aumento di 17 persone che equivale a un +1,5% rispetto al giorno precedente contro il 2,5 registrato ieri.

Altra nota positiva è l’assenza di decessi nelle ultime 24 ore, il cui triste numero rimane fermo a 37. 15 i guariti, dato invariato rispetto a ieri, 179 (4 in più) sono invece i clinicamente guariti (coloro che non hanno più sintomi ma risultano ancora positivi al test).

Scende ancora di una unità il numero dei ricoverati che a questa mattina sono 218, mentre due pazienti in più si trovano in terapia intensiva (da 43 a 45).

Aumentano le persone in osservazione (da 2679 salgono a 2944) mentre in 86 sono usciti ieri dall’isolamento, portando il totale a 4358.

Questi i dati nel dettaglio:

Alle ore 8 di mercoledì 1 aprile, 1095 persone in Umbria risultano positive al virus Covid-19, i guariti sono 15, di cui 9 residenti nella provincia di Perugia, 6 in quella di Terni.

Risultano invece 179 clinicamente guariti, di cui 123 residenti nella provincia di Perugia e 56 in quella di Terni.

I deceduti sono 37: 22 residenti nella provincia di Perugia e 12 in quella di Terni, 3 di fuori regione.

Tra i 1095 pazienti positivi, 37 sono di fuori regione, 822 sono residenti nella provincia di Perugia e 236 in quella di Terni. Sono ricoverati in 218: di questi, 154 sono residenti nella provincia di Perugia e 52 in quella di Terni, 12 sono di fuori regione.

I ricoveri nell’ospedale di Perugia sono 72, 58 in quello di Terni, 35 a Città di Castello, 42 a Pantalla, 5 a Orvieto, 6 a Foligno.

Dei 218 ricoverati, 45 sono in terapia intensiva, 19 nell’ospedale di Perugia, 14 in quello di Terni, 7 a Città di Castello, 5 in quello di Orvieto.

Le persone in osservazione sono 2944: di questi, 2156 sono nella provincia di Perugia e 788 in quella di Terni. Sempre alla stessa data risultano 4358 soggetti usciti dall’isolamento, di cui 3490 nella provincia di Perugia e 868 in quella di Terni.

Nel complesso entro le ore 8 del 1 aprile, sono stati eseguiti 9080 tamponi.