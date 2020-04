Tanti aiuti al Banco Alimentare, l’associazione è di nuovo operativa

Pubblicità

L’Associazione Banco di Solidarietà di Gualdo Tadino-Gubbio, presieduta da Giuseppe Ascani e impegnata da tempo sul fronte dell’emergenza alimentare, ha voluto ringraziare le associazioni e i tanti cittadini per l’importante contributo che stanno dando in questa situazione drammatica.

“Un ringraziamento in particolare va all’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Gualdo Tadino per la donazione di un contributo economico finalizzato all’acquisto di prodotti alimentari per le famiglie bisognose, così come al Lions Club di Gualdo Tadino per la raccolta di derrate alimentari, una collaborazione quest’ultima, che continua da diversi anni nel fronteggiare situazioni di povertà presenti sul territorio – riporta una nota del Banco Alimentare – Grazie anche al gruppo “Fantacalcio” che ha donato un contributo economico, all’associazione Taino 4×4 per la raccolta di prodotti e ancora grazie alla Pro Loco di Pieve di Compresseto, al gruppo Whatsapp di mamme e ai tanti privati che hanno donato il proprio contributo spesa.”

Constatata la grave crisi non solo sanitaria ma anche sociale che ha determinato un aumento preoccupante delle criticità di approvvigionamento alimentari di numerosi nuclei familiari, le Associazioni hanno implementato un percorso di raccolta di derrate alimentari che consente ulteriori occasioni di reperimento di generi di prima necessità e questo ha fatto sì che il magazzino del Banco tornasse ad essere operativo nell’aiutare i cittadini in difficoltà.

L’AIUTO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI – Lo scorso 7 marzo si doveva svolgere a Gualdo Tadino un convegno che aveva come argomento la Sacra Sindone in gemellaggio con la Sezione di Ostia. “Per tale convegno ci siamo attivati per reperire i fondi, tramite la donazione volontaria di alcune ditte locali, in quanto la nostra sezione non percepisce contributi di alcun genere poiché siamo una onlus no-profit – riporta una nota dell’ANC gualdese – A causa della inaspettata ed improvvisa epidemia dovuta al coronavirus, non abbiamo potuto effettuare tale convegno e si è deciso, togliendo le spese sino ad ora sostenute per la suddetta manifestazione, di destinare una somma al Banco Alimentare per alleviare, per quanto possibile, le esigenze di chi, in questo momento, si trova in difficoltà.”