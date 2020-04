Best Conversation, il concerto di Francesco Demegni e Carla Meluccio in diretta streaming

Pubblicità

Il filo musicale “virtuale” con il duo Francesco Demegni al piano e Carla Meluccio (in arte Carla M) alla voce, dal titolo “Best Conversation” che è anche il nome del loro tour, diventa un appuntamento su Facebook dove arte e musica si fondono insieme.

L’evento sarà trasmesso in diretta dalla pagina Facebook del Museo Civico Palazzo della Penna di Perugia alle ore 12 di domenica 5 Aprile.

I due artisti si esibiranno direttamente dalla propria abitazione, il museo diventerà uno spazio digital live, dove l’ascoltatore si collegherà in streaming /on line alla pagina Facebook del Museo civico di Palazzo della Penna per farsi avvolgere dalle sonorità della performance. Francesco Demegni, pianista e compositore gualdese, è stato co-direttore artistico della Sanremo Simphony Orkestra e attuale direttore della Scuola Comunale di Musica di Gualdo Tadino.

Il progetto musicale è organizzato dalla rassegna Tournée – Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Perugia, in collaborazione con Munus Arts&Culture, gestore degli spazi museali del Comune.

“La necessità – sostiene l’assessore alla cultura del Comune di Perugia, Leonardo Varasano – è quella di #restateacasa ma la speranza è quella di vedervi, vederci presto nei nostri spazi museali e tornare quanto prima a nutrirci dal vivo della bellezza e della ricchezza della musica e dell’arte”.

Il Comune di Perugia e PA Social Umbria contribuiscono alla raccolta fondi destinati all’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, impegnato in prima linea per l’emergenza COVID-19, qui il link alla pagina:

https://www.gofundme.com/f/raccolta-fondi-s-maria-della-misericordia-perugia

Il vostro contributo è prezioso, restiamo uniti.