Bonus spesa, ecco come accedere al beneficio a Fossato di Vico

Pubblicità

È stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Fossato di Vico, l’avviso per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione del Covid-19.

Possono presentare istanza di ammissione all’erogazione dei buoni spesa i nuclei familiari residenti nel Comune di Fossato di Vico, anche monoparentali, in gravi difficoltà economiche derivanti dall’emergenza Covid-19 che:

Non hanno forme di sostentamento derivanti da reddito da lavoro dipendente pubblico o privato, reddito di pensione o altre forme di reddito.

Non percepiscono altri aiuti pubblici (esempio: reddito di cittadinanza o altri ammortizzatori sociali), eccetto i soggetti già assegnatari di sostegno pubblico fino a 500 euro al mese, qualora il nucleo familiare sia composto da più di due persone che hanno cessato o sospeso l’attività lavorativa a causa del Covid-19.

Non hanno deposito bancario/postale, alla data del 31 marzo 2020, superiore a 5.000 euro.

L’ufficio dei Servizi Sociali, a seguito dell’acquisizione delle istanze, formulerà quindi la graduatoria.

Per maggiori informazioni e per ottenere i moduli necessari si può consultare il sito del Comune di Fossato di Vico oppure chiamare i seguenti numeri (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30): 075 9149520 – 075 9149528 – 075 9149536.

Le richieste di accesso al beneficio dovranno essere presentate entro le ore 13 del 10 aprile 2020.