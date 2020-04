Leggera crescita del numero dei contagi, ma calano i ricoveri. Guarito il “paziente 1” umbro.

Pubblicità

Negli ultimi due giorni si è registrata una leggera crescita della percentuale di contagiati da Covid-19 in Umbria, dopo che praticamente per una settimana la curva era costantemente scesa arrivando al +1,5% dell’altro ieri. Alle 8 di questa mattina 1175 persone in Umbria risultano positive al virus Covid-19, con una percentuale in salita del 4% rispetto al giorno precedente, che aveva a sua volta fatto registrare una crescita del 3%.

Il trend comunque è positivo e le oscillazioni dovrebbero essere fisiologiche, visto che su questi dati va anche evidenziato l’aumento di numero di tamponi effettuati, che solo nella giornata di ieri sono stati circa 900, il che ha portato il numero complessivo a superare quota 10mila.

Due sono le notizie positive: l’aumento sensibile del numero dei guariti, che arrivano a 30 e tra questi vi è il giovane 32enne di Montecastrilli, vigile del fuoco di servizio a Roma e primo caso di positività al Covid-19 registrato in Umbria lo scorso 28 febbraio. Il ragazzo è guarito come conferma l’esito negativo dei due tamponi effettuati dall’Azienda Usl Umbria 2. I clinicamente guariti sono 190.

Sale purtroppo a 39 il numero dei decessi. Sono ricoverati in 214, 4 in meno del giorno precedente, di cui 48 si trovano in terapia intensiva (+1 rispetto a ieri).

Al momento le persone in isolamento sono 4236 in totale e 5101 usciti dall’isolamento. Nel complesso entro le ore 8 del 2 aprile, sono stati eseguiti 10610 tamponi.