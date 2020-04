In Umbria diminuiscono i pazienti in terapia intensiva, crescono i guariti

Pubblicità

Dai dati aggiornati alle ore 8 di sabato 4 aprile, 1211 (+36 pari a un +3,1% rispetto a ieri) persone in Umbria risultano positive al virus Covid-19, i guariti sono 41 (+11 rispetto a ieri).

Crescono anche i clinicamente guariti (+13 rispetto a ieri) che a stamattina risultano 203. Purtroppo si registrano altri due decessi, con il totale che arriva a 41.

Tra i guariti vi è anche il paziente affetto da Covid-19 residente a Scheggia, che si trovava in isolamento domiciliare. L’uomo aveva contratto il virus durante una breve vacanza in montagna e questa mattina ha avuto l’esito negativo al secondo tampone.

Sono ricoverati in 213 (stabile rispetto a ieri), ma la buona notizia è la diminuzione di pazienti in terapia in intensiva che scendono a 43 (-5 rispetto a ieri).

Al momento le persone in isolamento sono 4158 (+22 rispetto a ieri) in totale e 5415 (+314) quelle uscite dall’isolamento. Nel complesso sono stati eseguiti 11047 tamponi (+437 rispetto a ieri).