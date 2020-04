Curva dei contagi ancora in discesa, salgono i guariti, ma altri due decessi

Pubblicità

Dai dati aggiornati alle ore 8 di domenica 5 aprile, 1239 persone (+29 rispetto a ieri) in Umbria risultano positive al virus Covid-19, di cui 925 in provincia di Perugia (+20 rispetto a ieri) e 275 in quella di Terni (+12 rispetto a ieri). L’aumento in percentuale rispetto al giorno precedente è del 2,4%, con la curva che torna in discesa per il secondo giorno consecutivo dopo il piccolo aumento dei giorni precedenti.

Salgono sensibilmente sia i guariti che arrivano a 56 (+17 rispetto a ieri), tutti residenti nella provincia di Perugia che i clinicamente guariti: 242 (+39), di cui 177(+ 19) residenti nella provincia di Perugia e 65 (+18) in quella di Terni.

I deceduti sono 43 (+2 rispetto a ieri): 24 (+1) residenti nella provincia di Perugia e 15 (+1) in quella di Terni, 4 di fuori regione. Nella giornata di sabato sono morti un paziente di 85 anni di Baschi e un 88enne di Foligno.

Tra i 1239 pazienti positivi, 39 sono di fuori regione, 925 (+20) sono residenti nella provincia di Perugia e 275 (+12) in quella di Terni. Sono ricoverati in 204 (-7): di questi, 148 (-2) sono residenti nella provincia di Perugia e 47 (+ 1) in quella di Terni, 9 sono di fuori regione.

I ricoveri nell’ospedale di Perugia sono 60 (-2), 51 (-3) in quello di Terni, 35 (invariato) a Città di Castello, 43 (-1) a Pantalla, 5 (invariato) a Orvieto, 10 (-1) a Foligno.

Dei ricoverati, 45 (+1) sono in terapia intensiva, 17 (invariato) nell’ospedale di Perugia, 15 (invariato) in quello di Terni, 6 (+1) a Città di Castello, 5 in quello di Orvieto (invariato), 2 (invariato) a Foligno.

Le persone in isolamento domiciliare sono 4576 (+418): di questi, 3778 (+387) sono nella provincia di Perugia e 798 (+31) in quella di Terni. Sempre alla stessa data, risultano 5663 (+248) persone uscite dall’isolamento, di cui 4570 (+310) nella provincia di Perugia e 1093 (+38) in quella di Terni.

Nel complesso entro le ore 8 del 4 aprile, sono stati eseguiti 12358 tamponi (+549).