Easp, ospiti e personale tutti negativi al tampone Covid-19

Sono stati effettuati i tamponi agli ospiti e al personale dell’Easp di Gualdo Tadino e tutti sono risultati negativi. Ne ha dato notizia il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, nel suo consueto videomessaggio, nel quale ha informato anche delle buone condizioni dei sette positivi al Covid-19 residenti nel comune di Gualdo Tadino, per alcuni dei quali – ha detto il primo cittadino – c’è la possibilità che la prossima settimana venga dichiarata la guarigione.

Nelle case di riposo italiane da diversi giorni era scattato l’allarme rosso, con molti anziani e diversi operatori che sono risultati positivi al Covid-19, registrando purtroppo numerosi decessi.

Il consiglio di amministrazione, la direzione sanitaria e amministrativa dell’Easp, ben prima delle disposizioni governative, in maniera lungimirante aveva già adottato di propria iniziativa alcuni accorgimenti che, alla luce di quanto accaduto in altri istituti simili in diverse parti d’Italia, si sono rivelati determinanti quali, su tutte, la limitazione prima e la cessazione poi delle visite dei parenti degli ospiti.

Intanto nella mattina di lunedì 6 aprile, dalle 4 alle 9, proseguirà la sanificazione delle strade del territorio comunale che interesserà il quartiere San Rocco/Piaggiola.