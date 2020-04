Coronavirus, nuova frenata di persone positive in Umbria

Pubblicità

Dai dati aggiornati alle ore 8 di lunedì 6 aprile, si è registrato un aumento di 14 persone positive al virus Covid-19 rispetto al giorno precedente, che porta il totale a 1253, di cui 929 in provincia di Perugia (+4 rispetto a ieri) e 284 in quella di Terni (+9 rispetto a ieri). In percentuale l’aumento è stato di solo l’1,1%, che segna un ulteriore rallentamento della percentuale di crescita di positivi in Umbria. La voce che fa un po’ da controcanto è il numero di tamponi eseguiti, “appena” 215.

Ma il numero di guariti continua ad aumentare: attualmente sono 84 (+28 rispetto a ieri), di cui 63 in provincia di Perugia (+20 rispetto a ieri) e 21 in quella di Terni (+8).

Crescono anche i clinicamente guariti, arrivati a 253 (+11), di cui 177 (stabile) residenti nella provincia di Perugia e 76 (+11) in quella di Terni.

I deceduti sono 44 (+1 rispetto a ieri, la suora di 103 anni del convento di San Bernardino, a Porano, l’istituto nel quale sono stati riscontrati 13 casi di positività su 40 religiose).

Dai dati nazionali emerge un altro fattore incoraggiante per l’Umbria, che con il 3,5% sul totale dei casi riscontrati di Covid-19 risulta la regione con il più basso tasso di mortalità in Italia.

Dei 1253 pazienti positivi (dei quali 40 provengono da fuori regione) attualmente sono ricoverati in 205 (+1): di questi, 146 (-2) sono residenti nella provincia di Perugia e 50 (+3) in quella di Terni, 9 sono di fuori regione. I ricoveri nell’ospedale di Perugia sono 60 (stabile), 54 (+3) in quello di Terni, 34 (-1) a Città di Castello, 42 (-1) a Pantalla, 5 (invariato) a Orvieto, 10 (invariato) a Foligno.

Dei ricoverati, 46 (+1) sono in terapia intensiva, 17 (invariato) nell’ospedale di Perugia, 15 (invariato) in quello di Terni, 7 (+1) a Città di Castello, 5 in quello di Orvieto (invariato), 2 (invariato) a Foligno.

Le persone in isolamento domiciliare sono 4482 (-94): di questi, 3708 (-70) sono nella provincia di Perugia e 774 (-24) in quella di Terni. Sempre alla stessa data, risultano 5959 (+296) persone uscite dall’isolamento, di cui 4810 (+240) nella provincia di Perugia e 1149 (+56) in quella di Terni.

Nel complesso entro le ore 8 del 5 aprile, sono stati eseguiti 12573 tamponi (+215).

A Gualdo Tadino, che registra sempre 7 persone positive residenti nel comune, in 50 sono usciti dall’isolamento precauzionale, mentre ne rimangono ancora 32. Lo ha comunicato il sindaco Massimiliano Presciutti.