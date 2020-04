Emergenza Covid-19, il Comune di Sigillo apre un conto corrente di solidarietà

Pubblicità

Il Comune di Sigillo ha aperto un conto corrente di “solidarietà” presso Banca Intesa Sanpaolo per raccogliere le donazioni da destinare alle persone in difficoltà economiche per consentire loro di poter fare la spesa di beni alimentari e di prima necessità.

Questa iniziativa risponde alle indicazioni contenute nell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 (articolo 2, comma 3), che prevedono per i Comuni la possibilità di destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentari eventuali donazioni e, a tal fine, autorizzano l’apertura di appositi conti correnti bancari su cui indirizzare le offerte.

Chi lo desidera può effettuare una donazione con bonifico bancario a favore del Comune di Sigillo.

IBAN: IT48R0306938470100000300009

BIC: BCITITMM

con la causale: “Emergenza covid19-Sigillo solidale”