Fossato Culture e Sharing, l’approfondimento culturale per superare l’isolamento

In questo periodo in cui molte persone sono costrette all’interno delle proprie abitazioni, al fine di ridurre la possibilità di contagio da coronavirus, il Comune di Fossato di Vico e la Pro Loco di Fossato di Vico hanno realizzato il progetto culturale Fossato Culture & Sharing.

È stato creato un canale YouTube, denominato con lo stesso nome del progetto, dove saranno caricati giornalmente dei video riguardanti argomenti diversi: fotografia, moda, tradizioni, arte, storia, moda, giornalismo, musica, favole per bambini, ambiente…

Questo per permettere a tutti i cittadini, di Fossato di Vico e non, di avere uno svago durante la giornata, un’informazione di carattere culturale, ma allo stesso tempo di avere l’opportunità di approfondire determinati argomenti.

Tutto ciò è stato possibile grazie alle molte persone che hanno dato la loro disponibilità e che hanno deciso di mettersi in gioco: scrittori, professori, esperti o appassionati di un settore.

Il progetto ha lo scopo di informare culturalmente le persone, su questioni locali e non, in questo periodo in cui il coronavirus sta attanagliando le nostre comunità e l’intera Italia.

Per vedere i video bisogna andare nella pagina YouTube Fossato Culture & Sharing. I video saranno caricati alle ore 15:00 di ogni giorno e ogni domenica verrà pubblicata la lista dei video della seguente settimana.

Il progetto è aperto a tutti coloro che vogliono dare la loro disponibilità riguardo uno o più argomenti.