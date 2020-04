Lo chef Andrea Fugnanesi dalla cucina dei 5 stelle a quella dell’ospedale di Sondrio

Pubblicità

Andrea Fugnanesi, il giovane chef di Sigillo che aveva preso parte anche alla trasmissione Top Chef Italia andata in onda sul Nove e che nel 2018 aveva rappresentato l’Umbria e l’Italia alla “Settimana della Cucina Regionale Italiana” a San Paolo, in Brasile, è diventato cuoco dell’ospedale di Sondrio.

Fugnanesi negli ultimi anni ha lavorato in hotel 5 stelle, tra cui un’importante struttura di Bormio, in Valtellina, e, quando era in procinto di tornare a Sigillo, è rimasto “bloccato” in Lombardia in seguito al decreto coronavirus. Così il giovane chef non ci ha pensato su due volte e si è candidato per lavorare in cucina presso l’ospedale di Sondrio.

E’ arrivata la chiamata e adesso ad Andrea si prospetta un’esperienza professionale che, probabilmente, mai avrebbe pensato di fare in una situazione di normalità, ma che soprattutto lo accrescerà molto sotto il profilo umano, vista la situazione di grande emergenza che stanno vivendo tutti gli ospedali lombardi.

Poi, una volta terminata la sua opera all’interno del nosocomio di Sondrio (che ci e gli auguriamo si possa chiudere il prima possibile, poiché significherebbe che l’emergenza è finita), lo chef sigillano è atteso da una grande azienda per assegnargli un ruolo di primo piano al suo interno.