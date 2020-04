Biennale dei Licei Artistici, selezionate due opere del “Mazzatinti”

Pubblicità

Nell’ambito della III^ Biennale dei Licei Artistici, promossa dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il Liceo Artistico del Polo Mazzatinti di Gubbio ha ottenuto due splendidi risultati, vedendo selezionate due opere, realizzate dagli studenti delle sezioni di Arti Figurative e di Design.

La mostra, incentrata su Leonardo, di cui nel 2019 ricorrevano i 500 anni dalla morte, si articolerà in due sezioni. La prima sezione, destinata alle Arti Figurative, ha come titolo: “Sulle orme di Leonardo: l’arte come ricerca”

Leonardo, genio universale per eccellenza, artista, ingegnere, scienziato, concepiva il disegno come strumento per indagare la realtà che ci circonda. A partire da questa considerazione, gli studenti sono stati chiamati a riflettere e a progettare sul tema dell’arte come ricerca continua che approfondisce il rapporto tra l’uomo e l’universo.

La seconda, dedicata al design, avente per titolo: Progettare con Leonardo: oggetti, utensili, manufatti, servizi che nascono dallo studio della Natura e delle Scienze ha portato gli studenti a progettare traendo ispirazione dall’approccio del metodo del genio leonardesco: osservazione di ciò che avviene nell’ambiente naturale, analisi delle forme animali e vegetali, attenzione per la fruizione e i meccanismi di funzionamento in rapporto alle proporzioni umane e allo spazio ergonomico.

Il Liceo Artistico del Polo Mazzatinti sarà quindi presente, per la sezione Arti Figurative, con l’opera “Prendendo Forma”, una scultura in terra cotta ingobbiata che, partendo dalla ricerca leonardesca sulla fusione tra personaggi e paesaggio affrontata nel cartone di Sant’Anna della National Gallery di Londra, sviluppa nello spazio il divenire della forma plastica.

L’opera, in corso di finitura al momento della sospensione delle attività didattiche del 9 marzo, è stata realizzata nel laboratorio di Discipline Plastiche dagli studenti delle classi delle classi 1ALA e 2ALA sotto la direzione dei docenti Andrea Saldi, Gioia Allegrucci, Gabriella Bazzucchi, Walter Tomassoli.

Per la sezione Design il Liceo Artistico partecipa con l’opera Feather (Piuma), progetto di una lampada che, prendendo spunto dai disegni di Leonardo sul volo degli uccelli, è andato via via focalizzandosi sulla struttura della piuma, scelta sia per l’essenzialità della forma. sia per la simbologia che la lega alla delicatezza dell’ecosistema e ai problemi ambientali con cui siamo sempre più urgentemente chiamati a confrontarci.

Realizzato dalla studentessa Alessandra Pierantozzi, della classe 3AD, sotto la direzione dei docenti Maria Venturi e Roberto Pezzopane, il progetto ha visto l’utilizzo, per la elaborazione grafica, dei moderni computer e dei relativi avanzatissimi software di cui il Liceo si è dotato in questo anno scolastico per l’aula informatica e per quella della computer grafica.