Pubblicità

A decorrere dalla data odierna (7 aprile 2020) i cittadini che devono ritirare i sacchi per la raccolta differenziata non dovranno recarsi presso la sede di ESA, ma la distribuzione sarà garantita dalla postazione della Protezione Civile presso la sede del Municipio in Piazza Martiri a Gualdo Tadino.

Questo allo scopo di limitare il più possibile gli spostamenti.