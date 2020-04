“#Sigillononsiferma… restando a casa”, iniziativa per il mantenimento della socialità

Pubblicità

Appello dell’amministrazione comunale di Sigillo alle associazioni culturali e sportive del comune per aiutare i cittadini che sono costretti a stare a casa a superare la noia e l’inattività. L’iniziativa si chiama “#Sigillononsiferma… restando a casa”, è gratuita e come molto accade in questi tempi, si pratica da casa con pc e smartphone.

“La realtà delle associazioni di Sigillo è un’eccellenza e una risorsa importante e fondamentale della vita della nostra comunità e del suo territorio. La formano tantissime persone che con impegno e capacità offrono attività nei campi più diversi, riunendo attorno a loro tantissime altre persone di ogni fascia d’età – ricordano il vicesindaco Annalisa Paffi ed il consigliere Alessandro Anemone – A loro, oggi a casa per il rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus Covid-19, chiediamo la collaborazione per coinvolgere a distanza tutti i sigillani impegnati in questo sforzo e responsabilità comuni di stare a casa. A tutte le associazioni chiediamo di mettere a disposizione una o più micro-attività (culturali, sportive, divulgative, di svago, di animazione, ecc) per il mantenimento, anche a distanza, delle relazioni e della socialità”.

Dell’attività proposta dovrà essere realizzato da casa e in casa un video di massimo 10 minuti attraverso il quale mostrarla ed illustrarla. I video non dovranno interessare i minori e persone estranee all’associazione e non più di tre persone alla distanza prescritta.

I video trasmessi verranno visionati e selezionati dall’amministrazione comunale prima di essere pubblicati sulle pagine Facebook e Instagram di Giampiero Fugnanesi Sindaco formando così un palinsesto ricco di contenuti, gratuito e fruibile da tutti. I materiali non conformi ai requisiti richiesti non verranno pubblicati a insindacabile giudizio dei promotori. I video dovranno essere inviati tramite mail all’indirizzo sindaco@sigillo.comune.pg.it – (anche tramite Wetransfer) corredati dall’autorizzazione alla pubblicazione dei video scaricabile dal sito del Comune di Sigillo.