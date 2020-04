Covid-19, clinicamente guariti tre pazienti gualdesi. In Umbria si conferma il rallentamento.

Pubblicità

Sono tre i pazienti dichiarati clinicamente guariti dei sette contagiati a Gualdo Tadino da Covid-19. Lo ha comunicato il sindaco Massimiliano Presciutti. I tre, per terminare il periodo di isolamento, dovranno però avere due tamponi negativi. Attualmente nel comune 32 persone si trovano in isolamento domiciliare, mentre ne sono usciti in 60.

In Umbria lieve crescita dei contagiati secondo quanto riportato dal bollettino della Regione alle 8 di questa mattina. Sono 26 in più rispetto al giorno precedente, ma a fronte di oltre 800 tamponi. E’ un dato che conferma il rallentamento della diffusione del virus in Umbria, che testimonia come il periodo di lockdown stia dando i suoi effetti e che quindi non è ancora il momento di allentare la presa.

Salgono purtroppo a 50 i decessi, mentre crescono i guariti (+31) e i clinicamente guariti (+17) e calano i ricoveri (-2), mentre rimane invariato il numero di pazienti in terapia intensiva (41).

Questi i dati aggiornati alle ore 8 di mercoledì 8 aprile:

1289 persone (+ 26 rispetto a ieri) in Umbria risultano positive al virus Covid-19, di cui 941 in provincia di Perugia (+ 8 rispetto a ieri) e 303 in quella di Terni (+ 15 rispetto a ieri), 45 sono di fuori regione (+3); i guariti sono 120 (+ 31 rispetto a ieri), di cui 95 provincia di Perugia (+ 28 rispetto a ieri) e 25 in quella di Terni (+3). Risultano 296 clinicamente guariti (+17), di cui 223 residenti nella provincia di Perugia(+19) e 73 (-2) in quella di Terni.

I deceduti sono 50 (+ 1 rispetto a ieri): 29 (+1) residenti nella provincia di Perugia e 17(invariato) in quella di Terni, 4 di fuori regione.

Dei 1289 pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 196 (-2): di questi, 137 (-3) sono residenti nella provincia di Perugia e 49 (invariato) in quella di Terni, 10 sono di fuori regione (+1). I ricoveri nell’ospedale di Perugia sono 56 (-1), 55(+3) in quello di Terni, 34 (-1) a Città di Castello, 39(-2) a Pantalla, 5 (invariato) a Orvieto, 7 (-1) a Foligno.

Dei 196 ricoverati, 41 (invariato) sono in terapia intensiva, 14 (+1) nell’ospedale di Perugia, 14 (invariato) in quello di Terni, 7 (-1) a Città di Castello, 5 in quello di Orvieto (invariato), 2 (invariato) a Foligno.

Le persone in isolamento domiciliare sono 3877 (-407): di questi, 3249 (-379) sono nella provincia di Perugia e 628 (-28) in quella di Terni. Sempre alla stessa data, risultano 6605 (+448) persone uscite dall’isolamento, di cui 5287 (+397) nella provincia di Perugia e 11318 (+51) in quella di Terni.

Nel complesso entro le ore 8 del 7 aprile, sono stati eseguiti 14106 tamponi (+832).