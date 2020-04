Ente Giochi, slitta il Palio di Primavera del 2 giugno.

Pubblicità

L’appuntamento più vicino per quanto riguarda il mondo dei Giochi de le Porte è quello del Palio di Primavera del prossimo 2 giugno. Anche se ancora mancano due mesi, l’Ente Giochi ha deciso di far slittare comunque l’appuntamento. “L’attuale situazione di incertezza – dicono dalla sede di via Matteo Pittore – nonché il senso civico che ha da sempre contraddistinto il mondo dei Giochi, ci ha portato già da ora a decidere di disputare il Palio in una data successiva, tenendo conto di quella che sarà l’evoluzione della normativa nazionale, regionale e comunale. Stiamo valutando alcune soluzioni ma, logicamente, la situazione generale dell’emergenza Coronavirus non ci consente di scegliere date e soluzione certe“.

Tutto come da programma invece la disputa del Palio di San Michele Arcangelo del 25, 26 e 27 settembre 2020. La data dei Giochi de le Porte è quindi attualmente confermata anche se ci sarà da capire quelli che saranno gli strascichi dell’emergenza Covid-19 in tema di normative.

“Notiamo che molte manifestazioni in calendario in questi mesi stanno scegliendo Settembre come alternativa a quelle che sono le loro date tradizionali – recita la nota stampa dell’Ente – Questa è una situazione che ci preoccupa, poiché potrebbe portare a un accavallamento di date dannoso per tutte le manifestazioni. Ci siamo quindi attivati con l’Aurs, l’associazione umbra delle rievocazioni storiche di cui siamo soci, perché coordini questa situazione e gestisca il calendario delle manifestazioni al fine di evitare possibili sovrapposizioni delle rievocazioni e manifestazioni umbre“.

Per quanto riguarda le manifestazioni collaterali ai Giochi, il loro svolgimento sarà definito in base all’evolversi della situazione. Obiettivo dell’Ente Giochi è quello di cercare di svolgerne quante più possibili.

