Pubblicità

Ieri a Fossato di Vico il Comune ha provveduto a distribuire le mascherine monouso messe a disposizione dalla Protezione Civile Regionale a tutte le attività rimaste aperte al pubblico all’interno del territorio comunale.

Tale decisione è volta a salvaguardare sia i lavoratori sia tutte le persone che si recano in tali esercizi non muniti di mascherine, come invece è previsto dall’ordinanza n.11 del 30 marzo scorso.