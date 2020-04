Confraternita SS Trinità di Gualdo Tadino: dono alla Caritas

Pubblicità

La Confraternita della Santissima Trinità della Parrocchia di San Benedetto e San Donato di Gualdo Tadino ha deciso di compiere un gesto di solidarietà nei confronti di coloro che si trovano in difficoltà. Il Consiglio ha infatti deliberato di donare alla Caritas 1000 euro in buoni pasto da distribuire in base alle esigenze della popolazione.

Vista l’impossibilità di svolgere le tradizionali manifestazioni pasquali, la Confraternita nel comunicato stampa augura Buona Pasqua a tutti i cittadini gualdesi.