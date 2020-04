Contagi e ricoveri ancora in discesa, aumentano i guariti in Umbria

Pubblicità

Numeri ancora confortanti sul fronte dell’emergenza coronavirus in Umbria. Nelle ultime 24 ore, a fronte di oltre mille tamponi, sono stati rilevate soltanto 9 persone positive, con una crescita in percentuale dello 0,7%. Diminuiscono gli attualmente positivi: 1113. Calano anche i ricoveri (-4) e i pazienti in terapia intensiva (-3), mentre crescono i guariti (+14) e i clinicamente guariti (+25). Netta diminuzione delle persone in isolamento domiciliare (-322) e crescita di chi è invece uscito dall’isolamento (+337). Da registrare purtroppo un ulteriore decesso che porta il totale a 51.

Questi i dati alle ore 8 di questa mattina:

1298 persone (+9 rispetto a ieri) in Umbria risultano positive al virus Covid-19, di cui 947 in provincia di Perugia (+6) e 305 in quella di Terni (+2), 46 sono di fuori regione (+1); gli attualmente positivi sono ad oggi 1113, di cui 807 in provincia di Perugia e 264 in quella di Terni; i guariti sono 134 (+14), di cui 110 provincia di Perugia (+15) e 24 in quella di Terni (-1). Risultano 321 clinicamente guariti (+25), di cui 248 residenti nella provincia di Perugia (+ 25) e 73 (=) in quella di Terni.

I deceduti sono 51 (+1): 30 (+1) residenti nella provincia di Perugia e 17(=) in quella di Terni, 4 di fuori regione.

Dei 1298 pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 192 (-4): di questi, 132 (-5) sono residenti nella provincia di Perugia e 50 (-1) in quella di Terni, e 9 sono di fuori regione. I ricoveri nell’ospedale di Perugia sono 53 (-3), 55(=) in quello di Terni, 31 (-3) a Città di Castello, 41(+2) a Pantalla, 5 (=) a Orvieto, 7 (=) a Foligno.

Dei 192 ricoverati, 38 (-3) sono in terapia intensiva, 13 (-1) nell’ospedale di Perugia, 12 (-2) in quello di Terni, 7 (=) a Città di Castello, 5 in quello di Orvieto (=), 2 (=) a Foligno.

Le persone in isolamento domiciliare sono 3545 (-332): di questi, 2912 (-337) sono nella provincia di Perugia e 633 (+5) in quella di Terni. Sempre alla stessa data, risultano 6997 (+392) persone uscite dall’isolamento, di cui 5624 (+337) nella provincia di Perugia e 1373 (+55) in quella di Terni.

Nel complesso entro le ore 8 del 9 aprile, sono stati eseguiti 15170 tamponi (+1064).