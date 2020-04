Donazione dei portalettere di Gualdo Tadino a favore del Banco di Solidarietà

Pubblicità

Un gesto significativo di solidarietà quello compiuto dai portalettere di Gualdo Tadino “1 recapito”. Infatti una rappresentanza di loro ha consegnato una somma in denaro, frutto di una sottoscrizione interna, al Banco di Solidarietà.

Un gesto significativo nei confronti del Banco, che assiste molte più famiglie rispetto all’inizio dell’emergenza Coronavirus.

La somma è stata consegnata direttamente nelle mani del presidente, Giuseppe Ascani, presente presso gli uffici di via Flaminia, insieme a Bruno Minelli.

“È veramente commovente e non scontato quello che sta accadendo – sottolinea Peppe Ascani, ringraziando i portalettere per il loro gesto unendoli ai tanti gualdesi che, in questi giorni, stanno facendo analoghe donazioni.