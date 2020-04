Consegnati a 15 famiglie di Sigillo i buoni spesa di solidarietà alimentare

Pubblicità

“Sono stati consegnati dalla Polizia Municipale oggi 10 aprile ai 15 nuclei familiari sigillani beneficiari, i voucher con i buoni spesa risultati ammissibili all’esito dell’istruttoria dell’avviso pubblico del Comune di Sigillo, pari ad un’importo totale di 4.800 euro. Abbiamo rispettato l’impegno di consegnare prima di Pasqua i buoni spesa, come avevamo garantito fin dall’inizio – affermano in una nota congiunta il sindaco Giampiero Fugnanesi e il vicesindaco con delega alle Politiche Sociali Annalisa Paffi – Le scelte fatte e il lavoro svolto dagli uffici comunali, con grande impegno e solerzia, istruendo le istanze quasi in tempo reale, al fine di accelerare il più possibile, ci hanno consentito di raggiungere l’obiettivo di distribuire i buoni senza perdere tempo prezioso, nell’interesse dei cittadini, soprattutto di coloro che in questo periodo non hanno avuto entrate a causa di questa emergenza eccezionale e che rischiano di non poter acquistare neppure i beni essenziali.”

“Ringraziamo gli esercenti di Sigillo che hanno aderito all’iniziativa ricordando che sul sito del Comune è pubblicato l’elenco delle attività commerciali convenzionate nelle quali potranno essere spesi. Ribadiamo che questo primo avviso era diretto ad intercettare quei cittadini che vivono situazioni di estrema difficoltà. Inoltre, non avendo utilizzato tutti i fondi attribuiti all’ente secondo quanto stabilito dall’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del capo della Protezione Civile pari a 15.940 euro, a breve riapriremo nuovamente il bando in modo da assegnare altri buoni alle famiglie sigillane che necessitano di un aiuto.”

Anche con l’iniziativa della “Spesa sospesa”, grazie alla generosità dei cittadini di Sigillo e al grande lavoro svolto dai volontari di Protezione Civile Monte Cucco, dell’Associazione Nazionale Carabinieri nucleo protezione civile, Fantasy Art e Progetto Insieme Onlus, sono stati consegnati i pacchi alimentari a 23 nuclei familiari.