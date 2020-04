La Comunanza dona 2000 mascherine a Protezione Civile e Caritas

Pubblicità

La Comunanza Agraria Appennino Gualdese ha donato 2.000 mascherine a marchio CE, doppio strato TNT, lavabili e riutilizzabili, prodotte da una imprenditrice di Gualdo Tadino, a beneficio dei residenti.

Sono state assegnate 1.000 mascherine al gruppo di protezione civile Sorgente e 1.000 mascherine al Centro di Volontariato Sociale – Caritas Diocesana; a queste si sono poi aggiunti ulteriori 250 dispositivi di protezione donati dal laboratorio di fabbricazione, all’atto della consegna.

Una parte delle mascherine sarà utilizzata dai volontari delle associazioni, da settimane impegnati in prima linea in un’intensa e lodevole attività di servizio in tutto il territorio gualdese.

Una seconda e più cospicua parte verrà distribuita alle persone, individuate dalle associazioni medesime durante le azioni di sostegno alla popolazione.

“A seguito dell’emergenza pandemica in corso, che avrà conseguenze dirette e indirette per diversi mesi a venire, anche la Comunanza Agraria Appennino Gualdese intende dare il proprio contributo a favore del territorio in una strategia a lungo termine di interventi a step, in relazione alle criticità individuate di volta in volta”, riporta una nota dell’ente montano L’intento della Comunanza è quello di continuare, anche nei prossimi mesi, nel supporto per quanto possibile integrato agli interventi di altri enti, e soprattutto alle opere di solidarietà e mutuo aiuto che si sono realizzate da più parti a favore del bene collettivo.”