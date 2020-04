Il Cvs Caritas: “Grazie alla comunità gualdese per la sua generosità”

Pubblicità

Lettera di ringraziamento della responsabile del Centro Volontariato Sociale Caritas di Gualdo Tadino, Maria Letizia Baldelli, a nome dei soci e dei volontari, a quanti in questi giorni hanno effettuato donazioni in favore di chi si trova in situazioni di grande difficoltà.

“Siamo tutti sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma tutti importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme”. Con queste parole Papa Francesco ci ha invitato a dare un significato a questo tempo difficile, sperimentando nuove forme di solidarietà.

La comunità gualdese ha risposto a questa chiamata con grande generosità e spirito di fratellanza: per questo noi soci e volontari del centro di volontariato sociale della Caritas diocesana (C.v.s.) ringraziamo di cuore chi ci ha sosteno fino ad ora concretamente, appoggiando il nostro lavoro di vicinanza ai più fragili.

San Paolo dice: “La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia”; ma in questo momento noi sentiamo la necessità di dire grazie a ogni persona che, limitatamente alle proprie possibilità, ha donato, ai parroci della nostra vicaria, alla Confraternita della SS Trinità di Gualdo Tadino, alla pro loco di Pieve di Compresseto, al gruppo Fantacalcio, all’associazione “Educare alla vita buona”, alla pro loco di Rigali, alla pro loco di Caselle, alla ditta Coccia Pietro, all’Unigualdo, alla Polycart, alla Comunanza Agraria Appennino gualdese, a Magabald, alla Confraternita Santo Marzio di Pieve di Compresseto, con la speranza di non aver dimenticato nessuno.

Un ringraziamento particolare lo dobbiamo alle ditte Ecosuntek, Eco trade e Icom per la generosissima donazione di beni edibili necessari a tamponare non solo l’emergenza immediata, ma anche e soprattutto quella che seguirà.

Un abbraccio di cuore a Matteo Minelli che, sempre attento alle necessità del territorio, ci è stato spesso vicino, in silenzio…

Auguri di una serena Pasqua a tutti.